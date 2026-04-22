Более 140 тысяч субъектов МСП зафиксировано в Самарской области

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и свыше 350 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Центр "Мой бизнес" Самарской области отмечает в апреле пятилетие с момента открытия. В честь первого юбилея в организации запланирована насыщенная деловая и праздничная программа. Например, участников ждет специальная сессия "Пять лет “Мой бизнес”": честные истории о господдержке".

"Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса трудятся более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Предприниматели предлагают конкурентоспособные товары и услуги, внедряют новые технологии и сервисы, повышают качество жизни наших граждан", – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

Он также добавил, что надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал региональный центр "Мой бизнес", который уже пять лет оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям.