Более 140 тысяч субъектов МСП зафиксировано в Самарской области - РИА Новости, 22.04.2026
12:15 22.04.2026
Более 140 тысяч субъектов МСП зафиксировано в Самарской области

Свыше 140 тысяч субъектов МСП зарегистрировано в Самарской области

© iStock.com / svetikd
Предпринимательница упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© iStock.com / svetikd
Предпринимательница упаковывает товар
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и свыше 350 тысяч самозанятых зарегистрировано в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Центр "Мой бизнес" Самарской области отмечает в апреле пятилетие с момента открытия. В честь первого юбилея в организации запланирована насыщенная деловая и праздничная программа. Например, участников ждет специальная сессия "Пять лет “Мой бизнес”": честные истории о господдержке".
"Сегодня в секторе малого и среднего бизнеса трудятся более 140 тысяч субъектов МСП и более 350 тысяч самозанятых. Предприниматели предлагают конкурентоспособные товары и услуги, внедряют новые технологии и сервисы, повышают качество жизни наших граждан", – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
Он также добавил, что надежным партнером для каждого, кто хочет развивать свое дело, стал региональный центр "Мой бизнес", который уже пять лет оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям.
В центре представлена вся доступная инфраструктура государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Здесь можно получить необходимую помощь в создании и развитии бизнеса по принципу "одного окна".
 
