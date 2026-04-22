В Москве показали видеоролик "Ожившая фотохроника" к 85-летию Совинформбюро

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Видеоролик "Ожившая фотохроника", созданный медиагруппой "Россия сегодня" с помощью программы искусственного интеллекта к 85-летию Совинформбюро, презентовали в Москве на пресс-конференции, посвященной старту акции "Георгиевская ленточка".
Мероприятие проходит в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"К 85-летию Совинформбюро мы представили ... премьеру ролика "Ожившая фотохроника". Это историческая фотохроника, которую мы оживили с помощью программы искусственного интеллекта", - сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции.
Видеоролик представляет информационно-историческую фотохронику на основе уникальных исторических кадров, снятых в мае 1945 года военными корреспондентами Софинформбюро.
Для оживления фотографий был использован уникальный интерфейс, разработанный медиагруппой. C 22 апреля по 10 мая посетители Музея Победы на Поклонной горе смогут увидеть ролик на экранах музея.