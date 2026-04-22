Открой Москву заново: куда сходить тем, кто уже был в Кремле и Третьяковке

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Красная площадь, Кремль, ВДНХ, Третьяковка, храм Христа Спасителя, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно" — тут всегда много туристов. Но в последние годы в столице появилось еще немало необычных и интересных для приезжих — да и для москвичей — мест. Куда в длинные майские выходные отправиться тем, кто главные достопримечательности уже видел, — в материале РИА Новости.

Совместить классику и новые локации

Гости столицы теперь, как правило, стремятся совместить традиционные экскурсии по знаковым местам и изучение современных объектов. "Речь не о замещении, а о дополнении традиционного формата отдыха", — пояснили в пресс-службе Coral Travel.

Запрос на классику сохраняется, однако все большее значение приобретают интерактивные и атмосферные варианты досуга, событийный туризм — посещение мюзиклов, шоу, концертов, фестивалей.

Эксперты говорят о двух заметных трендах. Первый — растущий запрос на аутентичные впечатления. "Путешественники, особенно молодежь, стремятся выходить за пределы привычного центра, обращая внимание на непарадную столицу: тихие переулки, колоритные дворы на Арбате, а также исторические районы", — отмечают в Coral Travel.

Второй фактор — цифровой комфорт. "Для аудитории до 35 лет критически важны удобные онлайн-сервисы бронирования, быстрый интернет в отелях", — добавляют в компании. Еще туристы ищут подходящие интерьеры и локации для съемок контента в соцсети.

Поездка на майские выходные

В майские праздники Москва, как и раньше, станет одним из самых востребованных направлений для сити-туров. Рядом в списке — Казань, Ярославль и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

В этом году многие объекты размещения в столице корректируют тарифы: интерес к люксу ослабел, так что "пятерки" приближаются по стоимости к более демократичным "четверкам", уточняют в компании. При этом за год на 20 процентов увеличился спрос на апартаменты, что сделало их аренду дороже на 15 процентов. Три ночи там обойдутся в среднем в 12 тысяч рублей на двоих.

Выбирая экскурсионные программы, туристы оплачивают в основном путевки без питания с включенной классикой — визитами в Кремль, Третьяковку, прогулкой по Арбату и поездкой в Коломенское или Царицыно. Пять дней — от 58 тысяч рублей на двоих, три дня — от 35 тысяч. Без дороги.

Новые точки притяжения туристов

Среди таких объектов в столице выделяются парк "Остров Мечты", хаски-парки, павильон на ВДНХ "Макет Москвы" и главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, утверждают в "Интуристе".

"Остров Мечты" — крупнейший крытый парк развлечений в Европе. Открылся в 2020-м. Там можно провести целый день. Главная особенность — масштаб. Внутри — тематические зоны с аттракционами, оформленные по мотивам популярных мультфильмов и сказок", — пояснили в компании.

Помимо аттракционов, в парке есть "городской променад" — пространство, стилизованное под улицы разных городов, в том числе Лондона, Рима, Барселоны.

Отдельный плюс — всесезонность. В отличие от классических парков, сюда едут круглый год.

Хаски-парк "Большое приключение" в Сокольниках — формат, который особенно нравится иностранцам, ищущим русскую экзотику, отмечают в "Интуристе". Это не контактный зоопарк. Концепция строится вокруг северной культуры: чу́мы, национальная музыка, рассказы о жизни народов Севера, катание на упряжках. И общение с дружелюбными собаками.

"Макет Москвы" на ВДНХ — огромная детализированная модель центра города в масштабе 1:400. Там более 20 тысяч зданий. Объект оживает благодаря подсветке, звуковым эффектам и интерактивным сценариям. Например, можно выбрать конкретное здание, и система его подсветит. Есть световые шоу, имитирующие смену дня и ночи, а также работающие детали — вроде курантов на Спасской башне.

Главный храм Вооруженных сил России открыли в 2020-м. Это один из самых обсуждаемых архитектурных проектов страны. Внешне сильно отличается от традиционных православных храмов: темные металлические оттенки фасада, массивные формы, символика, связанная с военной историей.



Внутри не только религиозное пространство, но и музейный комплекс "Дорога памяти", где собраны материалы о Великой Отечественной войне.

В АТОР к списку заслуживающих внимания современных объектов Москвы добавляют еще несколько.

Кинопарк "Москино" привлекает гостей не просто декорациями, а возможностью погрузиться в закулисье киноиндустрии.

Москва-Сити и смотровая PANORAMA360 интересны футуристической архитектурой делового центра. Вид на мегаполис с высоты птичьего полета позволяет оценить современный облик столицы.

Парк "Зарядье" и "Матрешка Москвы". В самом известном парке столицы появился новый фаворит — инновационный мультимедийный объект "Матрешка Москвы". Это формат знакомства с городом и страной через цифровое искусство и технологичные шоу.

Фудмоллы и ресторанные кластеры востребованы у любителей гастрономического туризма. Ужин в заведении авторской кухни или обед в фудкорте с блюдами со всего мира, например, в "Депо" или новых кластерах на Тверском бульваре, гости часто включают в план поездки.