Открой Москву заново: куда сходить тем, кто уже был в Кремле и Третьяковке

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Красная площадь, Кремль, ВДНХ, Третьяковка, храм Христа Спасителя, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно" — тут всегда много туристов. Но в последние годы в столице появилось еще немало необычных и интересных для приезжих — да и для москвичей — мест. Куда в длинные майские выходные отправиться тем, кто главные достопримечательности уже видел, — в материале РИА Новости.
Совместить классику и новые локации
Гости столицы теперь, как правило, стремятся совместить традиционные экскурсии по знаковым местам и изучение современных объектов. "Речь не о замещении, а о дополнении традиционного формата отдыха", — пояснили в пресс-службе Coral Travel.
Посетители на открытии интерактивного музея "Шоу-макет "Моя Россия" в павильоне № 33 на ВДНХ в Москве
Запрос на классику сохраняется, однако все большее значение приобретают интерактивные и атмосферные варианты досуга, событийный туризм — посещение мюзиклов, шоу, концертов, фестивалей.
Эксперты говорят о двух заметных трендах. Первый — растущий запрос на аутентичные впечатления. "Путешественники, особенно молодежь, стремятся выходить за пределы привычного центра, обращая внимание на непарадную столицу: тихие переулки, колоритные дворы на Арбате, а также исторические районы", — отмечают в Coral Travel.
Прохожие на Арбате в Москве
Второй фактор — цифровой комфорт. "Для аудитории до 35 лет критически важны удобные онлайн-сервисы бронирования, быстрый интернет в отелях", — добавляют в компании. Еще туристы ищут подходящие интерьеры и локации для съемок контента в соцсети.
Поездка на майские выходные
В майские праздники Москва, как и раньше, станет одним из самых востребованных направлений для сити-туров. Рядом в списке — Казань, Ярославль и Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Работы уличных художников на Арбате в Москве
В этом году многие объекты размещения в столице корректируют тарифы: интерес к люксу ослабел, так что "пятерки" приближаются по стоимости к более демократичным "четверкам", уточняют в компании. При этом за год на 20 процентов увеличился спрос на апартаменты, что сделало их аренду дороже на 15 процентов. Три ночи там обойдутся в среднем в 12 тысяч рублей на двоих.
Посетители во время обзорной экскурсии в кинопарке "Москино" в Москве
Выбирая экскурсионные программы, туристы оплачивают в основном путевки без питания с включенной классикой — визитами в Кремль, Третьяковку, прогулкой по Арбату и поездкой в Коломенское или Царицыно. Пять дней — от 58 тысяч рублей на двоих, три дня — от 35 тысяч. Без дороги.
Новые точки притяжения туристов
Среди таких объектов в столице выделяются парк "Остров Мечты", хаски-парки, павильон на ВДНХ "Макет Москвы" и главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, утверждают в "Интуристе".
Парк развлечений "Остров Мечты"
"Остров Мечты" — крупнейший крытый парк развлечений в Европе. Открылся в 2020-м. Там можно провести целый день. Главная особенность — масштаб. Внутри — тематические зоны с аттракционами, оформленные по мотивам популярных мультфильмов и сказок", — пояснили в компании.
Помимо аттракционов, в парке есть "городской променад" — пространство, стилизованное под улицы разных городов, в том числе Лондона, Рима, Барселоны.
Отдельный плюс — всесезонность. В отличие от классических парков, сюда едут круглый год.
Собака породы хаски на территории парка "Сокольники"
Хаски-парк "Большое приключение" в Сокольниках — формат, который особенно нравится иностранцам, ищущим русскую экзотику, отмечают в "Интуристе". Это не контактный зоопарк. Концепция строится вокруг северной культуры: чу́мы, национальная музыка, рассказы о жизни народов Севера, катание на упряжках. И общение с дружелюбными собаками.
Посетители на открытии интерактивного музея "Шоу-макет "Моя Россия" в павильоне № 33 на ВДНХ в Москве
"Макет Москвы" на ВДНХ — огромная детализированная модель центра города в масштабе 1:400. Там более 20 тысяч зданий. Объект оживает благодаря подсветке, звуковым эффектам и интерактивным сценариям. Например, можно выбрать конкретное здание, и система его подсветит. Есть световые шоу, имитирующие смену дня и ночи, а также работающие детали — вроде курантов на Спасской башне.
Музыканты военно-духового оркестра выступают на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России
Главный храм Вооруженных сил России открыли в 2020-м. Это один из самых обсуждаемых архитектурных проектов страны. Внешне сильно отличается от традиционных православных храмов: темные металлические оттенки фасада, массивные формы, символика, связанная с военной историей.
Внутри не только религиозное пространство, но и музейный комплекс "Дорога памяти", где собраны материалы о Великой Отечественной войне.
В АТОР к списку заслуживающих внимания современных объектов Москвы добавляют еще несколько.
Актеры на площадке кинопарка "Москино" в Красной Пахре
Кинопарк "Москино" привлекает гостей не просто декорациями, а возможностью погрузиться в закулисье киноиндустрии.
Вид на Москву со смотровой площадки PANORAMA360 ММДЦ "Москва-Сити"
Москва-Сити и смотровая PANORAMA360 интересны футуристической архитектурой делового центра. Вид на мегаполис с высоты птичьего полета позволяет оценить современный облик столицы.
Горожане в парке "Зарядье" в Москве
Парк "Зарядье" и "Матрешка Москвы". В самом известном парке столицы появился новый фаворит — инновационный мультимедийный объект "Матрешка Москвы". Это формат знакомства с городом и страной через цифровое искусство и технологичные шоу.
Посетители первого фудмолла "Депо Москва"
Фудмоллы и ресторанные кластеры востребованы у любителей гастрономического туризма. Ужин в заведении авторской кухни или обед в фудкорте с блюдами со всего мира, например, в "Депо" или новых кластерах на Тверском бульваре, гости часто включают в план поездки.
Арт-пространство "Винзавод" в Москве
Атмосферные арт-кластеры ("ГЭС-2", "Винзавод", музей "Гараж") привлекают прежде всего молодежь. Туда приходят, чтобы не только прикоснуться к прекрасному, но и интересно провести время с семьей или друзьями.
