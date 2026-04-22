В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки

ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мошенника, который под видом взятки сотрудникам ФСБ выманил у знакомого 4 миллиона рублей, задержали в Амвросиевке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.

В ведомстве добавили, что задержанный за полученные средства обещал поспособствовать прекращению уголовного дела через личные связи в ФСБ. Мужчина был задержан с поличным при получении денег.