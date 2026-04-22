В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки - РИА Новости, 22.04.2026
07:53 22.04.2026
В ДНР задержали мошенника, выманившего деньги под видом взятки

ФСБ задержала мошенника, выманившего у знакомого в ДНР четыре миллиона рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Амвросиевке в ДНР задержали мошенника.
  • Он выманил у знакомого 4 миллиона рублей под видом взятки сотрудникам ФСБ.
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Мошенника, который под видом взятки сотрудникам ФСБ выманил у знакомого 4 миллиона рублей, задержали в Амвросиевке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.
"В Амвросиевке ДНР ФСБ задержала мошенника, который под видом дачи взятки сотрудникам органов безопасности выманил у своего знакомого 4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный за полученные средства обещал поспособствовать прекращению уголовного дела через личные связи в ФСБ. Мужчина был задержан с поличным при получении денег.
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАмвросиевкаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
