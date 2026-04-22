Жители Молдавии призывают отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе - РИА Новости, 22.04.2026
02:08 22.04.2026
Жители Молдавии призывают отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе

Жители Молдавии в соцсетях призвали отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе

© РИА Новости / Александр МакаровГруппа "Машина времени"
Группа Машина времени - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Александр Макаров
Группа "Машина времени". Архивное фото
  • Жители Молдавии призывают отменить концерт группы "Машина времени" в Кишиневе.
  • Стоимость билетов на концерт "машинистов" начинается от 35 долларов, есть и вип-места - по 2100 долларов за столик.
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Жители Молдавии призывают отменить концерт группы "Машина времени" в Кишиневе, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.
На этой неделе в Кишиневе был отменен концерт певцов Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, против которого выступали жители Молдавии. Авторы большинства комментариев с критикой концерта заявляли, что артисты на пике славы не стремились приезжать в Молдавию. Позднее организаторы концерта заявили, что вместо этого дуэта 14 июня в молдавской столице выступит "Машина времени".
Стоимость билетов на концерт "машинистов" начинается от 35 долларов, есть и вип-места - по 2100 долларов за столик.
В комментариях под анонсом концерта в соцсети Facebook** уже появились гневные реплики в связи с запланированным представлением "Машины времени" В частности, один из жителей республики предположил, что Вайкуле гонорар снизить не захотела, а "Машина времени" куда дешевле и выгоднее организаторам, поэтому и произошла рокировка.
"Даже за деньги не интересно", "Зачем нам Макаревич?", "В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову", "Людям в Молдавии такие концерты не по карману", "Минкульт - даешь отмену", - пишут жители Молдавии.
Авторы других комментариев призвали министерство культуры обратить внимание на анонсы концертов.
Ранее минкультуры Молдавии рекомендовало организаторам согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов с отменой представлений в последний момент.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
