Жители Молдавии призывают отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Молдавии призывают отменить концерт группы "Машина времени" в Кишиневе.

Стоимость билетов на концерт "машинистов" начинается от 35 долларов, есть и вип-места - по 2100 долларов за столик.

КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Жители Молдавии призывают отменить концерт группы "Машина времени" в Кишиневе, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.

На этой неделе в Кишиневе был отменен концерт певцов Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле , против которого выступали жители Молдавии . Авторы большинства комментариев с критикой концерта заявляли, что артисты на пике славы не стремились приезжать в Молдавию. Позднее организаторы концерта заявили, что вместо этого дуэта 14 июня в молдавской столице выступит " Машина времени ".

Стоимость билетов на концерт "машинистов" начинается от 35 долларов, есть и вип-места - по 2100 долларов за столик.

В комментариях под анонсом концерта в соцсети Facebook ** уже появились гневные реплики в связи с запланированным представлением "Машины времени" В частности, один из жителей республики предположил, что Вайкуле гонорар снизить не захотела, а "Машина времени" куда дешевле и выгоднее организаторам, поэтому и произошла рокировка.

"Даже за деньги не интересно", "Зачем нам Макаревич?", "В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову", "Людям в Молдавии такие концерты не по карману", " Минкульт - даешь отмену", - пишут жители Молдавии.

Авторы других комментариев призвали министерство культуры обратить внимание на анонсы концертов.

Ранее минкультуры Молдавии рекомендовало организаторам согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов с отменой представлений в последний момент.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.