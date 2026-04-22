Жители Молдавии призывают отменить концерт "Машины времени" в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Жители Молдавии призывают отменить концерт группы "Машина времени" в Кишиневе, выяснил корреспондент РИА Новости, ознакомившись с комментариями пользователей в соцсетях.
На этой неделе в Кишиневе был отменен концерт певцов Андрея Макаревича* и Лаймы Вайкуле, против которого выступали жители Молдавии. Авторы большинства комментариев с критикой концерта заявляли, что артисты на пике славы не стремились приезжать в Молдавию. Позднее организаторы концерта заявили, что вместо этого дуэта 14 июня в молдавской столице выступит "Машина времени".
В комментариях под анонсом концерта в соцсети Facebook** уже появились гневные реплики в связи с запланированным представлением "Машины времени" В частности, один из жителей республики предположил, что Вайкуле гонорар снизить не захотела, а "Машина времени" куда дешевле и выгоднее организаторам, поэтому и произошла рокировка.
Авторы других комментариев призвали министерство культуры обратить внимание на анонсы концертов.
Ранее минкультуры Молдавии рекомендовало организаторам согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов с отменой представлений в последний момент.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
