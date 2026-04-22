Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:51 22.04.2026
Подмосковные врачи спасли мальчика с застрявшим в глазу рыболовным крючком

© Фото : Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья/MAX
Крючок, который офтальмологи Центра Рошаля достали из глаза мальчика
© Фото : Разборчивым почерком - Минздрав Подмосковья/MAX
Крючок, который офтальмологи Центр Рошаля достались из глаза мальчика
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмологи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, которому в глаз случайно попал рыболовный крючок.
  • Врачам пришлось провести сложную операцию по извлечению инородного тела с использованием микроскопа и микрохирургических инструментов.
  • Операция прошла успешно, здоровью мальчика ничего не угрожает, его выписали домой со стопроцентным зрением.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офтальмологи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, которому в глаз случайно попал рыболовный крючок, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Как рассказали в ведомстве, крючок в ходе рыбалки случайно попал мальчику в левый глаз. С места происшествия бригада скорой помощи доставила мальчика в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Состояние пациента требовало экстренной медицинской помощи, так как осложнения могли привести к занесению инфекции и полной слепоте.
"Крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя. Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: используя микроскоп и микрохирургические инструменты был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления, крючок был полностью извлечён, проведено дальнейшее ушивание раны сверхтонкими иглами в месте разрыва на белочной оболочке глаза. Наложено несколько узловых швов — каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но при этом не деформировать оболочку", - рассказал лечащий врач-офтальмолог Центра Рошаля Даниил Гулякин, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, операция прошла успешно, без осложнений. В минздраве региона уточнили, что сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, его выписали домой со стопроцентным зрением.
Хорошие новостиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала