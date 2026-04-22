Подмосковные врачи спасли мальчика с застрявшим в глазу рыболовным крючком

Краткий пересказ от РИА ИИ Офтальмологи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, которому в глаз случайно попал рыболовный крючок.

Врачам пришлось провести сложную операцию по извлечению инородного тела с использованием микроскопа и микрохирургических инструментов.

Операция прошла успешно, здоровью мальчика ничего не угрожает, его выписали домой со стопроцентным зрением.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Офтальмологи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика, которому в глаз случайно попал рыболовный крючок, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Как рассказали в ведомстве, крючок в ходе рыбалки случайно попал мальчику в левый глаз. С места происшествия бригада скорой помощи доставила мальчика в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Состояние пациента требовало экстренной медицинской помощи, так как осложнения могли привести к занесению инфекции и полной слепоте.

"Крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя. Мы провели пациенту сложную офтальмологическую операцию по извлечению инородного тела и ревизии ран: используя микроскоп и микрохирургические инструменты был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления, крючок был полностью извлечён, проведено дальнейшее ушивание раны сверхтонкими иглами в месте разрыва на белочной оболочке глаза. Наложено несколько узловых швов — каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но при этом не деформировать оболочку", - рассказал лечащий врач-офтальмолог Центра Рошаля Даниил Гулякин, слова которого приводятся в сообщении