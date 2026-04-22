Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил использовать экспериментальные лекарства без регистрации - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 22.04.2026 (обновлено: 12:52 22.04.2026)
Минздрав предложил использовать экспериментальные лекарства без регистрации

Минздрав предложил разрешить клиникам применять эксперименты без регистрации

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российским клиникам могут разрешить применять экспериментальные лекарства без официальной регистрации, пишет "Парламентская газета".
"Министерство здравоохранения опубликовало в открытом доступе законопроект, наделяющий медицинские организации правом применять для лечения пациентов экспериментальные генотерапевтические препараты, не дожидаясь их государственной регистрации", — говорится в статье.
В частности, документ расширяет перечень лекарств, не подлежащих обязательной государственной регистрации. Сейчас в него входят, например, лекарства, ввезенные из-за рубежа для личного пользования, а также фармакологические субстанции и препараты на основе радиоактивных соединений. Теперь к ним предлагается добавить генотерапевтические лекарственные препараты, в том числе вакцины от рака.
Специально под эту категорию проект вводит целый ряд статей, согласно которым клиники получат право проводить доклинические исследования таких препаратов, применять, хранить и уничтожать их. Делаться это будет на основе специального порядка и особых разрешений.
По словам научного руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, "по закону клинические испытания новых препаратов должны проходить в три этапа. Минимальный срок, как правило, составляет около полугода, а верхний предел не установлен.
"Ну а что касается вакцины от рака, то, поскольку она изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания и вовсе невозможно", — пояснил ученый.
Он полагает, что инициатива Минздрава может способствовать включению новых генотерапевтических препаратов в широкую медицинскую практику и в клинические рекомендации для онкологических больных.
В ноябре Министерство здравоохранения выдало разрешения на применение двух инновационных вакцин: для терапии меланомы и для лечения злокачественных новообразований. В начале апреля первые пациенты, страдающие от меланомы и колоректального рака, получили эти препараты.
ОбществоРоссияАлександр Гинцбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала