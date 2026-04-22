Минздрав предложил использовать экспериментальные лекарства без регистрации

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российским клиникам могут разрешить применять экспериментальные лекарства без официальной регистрации, пишет Российским клиникам могут разрешить применять экспериментальные лекарства без официальной регистрации, пишет "Парламентская газета"

"Министерство здравоохранения опубликовало в открытом доступе законопроект, наделяющий медицинские организации правом применять для лечения пациентов экспериментальные генотерапевтические препараты, не дожидаясь их государственной регистрации", — говорится в статье.

В частности, документ расширяет перечень лекарств, не подлежащих обязательной государственной регистрации. Сейчас в него входят, например, лекарства, ввезенные из-за рубежа для личного пользования, а также фармакологические субстанции и препараты на основе радиоактивных соединений. Теперь к ним предлагается добавить генотерапевтические лекарственные препараты, в том числе вакцины от рака.

Специально под эту категорию проект вводит целый ряд статей, согласно которым клиники получат право проводить доклинические исследования таких препаратов, применять, хранить и уничтожать их. Делаться это будет на основе специального порядка и особых разрешений.

По словам научного руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга , "по закону клинические испытания новых препаратов должны проходить в три этапа. Минимальный срок, как правило, составляет около полугода, а верхний предел не установлен.

« "Ну а что касается вакцины от рака, то, поскольку она изготавливается каждый раз заново, отдельно и индивидуально для каждого нового пациента, провести в случае с ней классические клинические испытания и вовсе невозможно", — пояснил ученый.

Он полагает, что инициатива Минздрава может способствовать включению новых генотерапевтических препаратов в широкую медицинскую практику и в клинические рекомендации для онкологических больных.