Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком - РИА Новости, 22.04.2026
10:18 22.04.2026
Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком

РИА Новости: Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов
Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов. Архивное фото
  • Минздрав РФ совместно с ФФОМС сформировал новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов.
  • В обновленный перечень добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака.
  • Все препараты из перечня требуют проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований, лечение доступно по ОМС.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сформировали новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены после проведения у пациента ряда исследований, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Обновленный перечень лекарств содержит 30 позиций, после обновления в документ были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, среди которых Цетуксимаб + Вемурафениб; Цетуксимаб + Дабрафениб; Цетуксимаб + Энкорафениб; Панитумумаб + Вемурафениб; Панитумумаб + Дабрафениб; Панитумумаб + Энкорафениб.
Согласно документу, все препараты, включенные в перечень, требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований. Лечение доступно россиянам по ОМС.
Ранее Минздрав РФ сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), включив в него 206 препаратов, производство которых должно быть обеспечено на территории России.
