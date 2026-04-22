Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов

Минздрав сформировал новый перечень лекарств для борьбы с раком

Краткий пересказ от РИА ИИ Минздрав РФ совместно с ФФОМС сформировал новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов.

В обновленный перечень добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака.

Все препараты из перечня требуют проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований, лечение доступно по ОМС.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минздрав РФ совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сформировали новый перечень таргетных противоопухолевых препаратов, которые могут быть назначены после проведения у пациента ряда исследований, следует из документа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Обновленный перечень лекарств содержит 30 позиций, после обновления в документ были добавлены шесть комбинированных схем лечения колоректального рака, среди которых Цетуксимаб + Вемурафениб; Цетуксимаб + Дабрафениб; Цетуксимаб + Энкорафениб; Панитумумаб + Вемурафениб; Панитумумаб + Дабрафениб; Панитумумаб + Энкорафениб.

Согласно документу, все препараты, включенные в перечень, требуют обязательного проведения молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований. Лечение доступно россиянам по ОМС.