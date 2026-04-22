09:55 22.04.2026 (обновлено: 11:03 22.04.2026)
Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Автомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани
Автомобили перед Крымским мостом со стороны Тамани. Архивное фото
  • В 2026 году для проезда по Крымскому мосту по-прежнему будет обязательным прохождение досмотра транспортного средства, багажа и пассажиров.
  • Владельцы гибридных машин и электромобилей не смогут проехать по мосту, им придется воспользоваться альтернативным маршрутом.
  • Электросамокаты и устройства, оборудованные аккумулятором, можно провозить в количестве до двух штук при условии, что размер батарей соответствует установленным параметрам.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минтранс рассказал о правилах проезда по Крымскому мосту в 2026 году.
"На переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Однако есть и нововведения: гибридным авто и электромобилям проезд запрещен", — говорится в сообщении министерства в "Максе".
Владельцам таких транспортных средств нужно будет пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 "Новороссия".
В министерстве рассказали также об особенностях провоза электросамокатов и устройств с аккумулятором: их разрешается транспортировать в количестве до двух штук, размер батарей при этом должен быть до 515 х 225 х 225 миллиметров.
Для того чтобы сократить время прохождения досмотра, ведомство посоветовало избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять в авто разбросанные вещи.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
