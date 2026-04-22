Количество мигрантов в ЕС достигло рекорда в 2025 году

БЕРЛИН, 22 апр – РИА Новости. Количество проживающих в Евросоюзе мигрантов достигло рекордных 64 миллионов в 2025 году, сообщается в отчете благотворительного фонда Rockwool Foundation.
"В ЕС проживает рекордное количество людей, родившихся за рубежом, достигшее в 2025 году приблизительно 64 миллионов человек", - говорится в отчете.
Фонд определяет мигрантов как лиц, проживающих в стране, отличной от страны их рождения, уточняется в публикации.
Как сообщает Rockwool Foundation, в 2010 году численность мигрантов составляла 40 миллионов, то есть выросла на 60% за 15 лет. В период с 2024 по 2025 год число мигрантов в ЕС увеличилось примерно на 2,1 миллиона человек. Впервые резкий рост наблюдался во время кризиса 2015 года: более 1,25 миллиона человек обратились за убежищем в ЕС, что вдвое больше, чем годом ранее.
По информации фонда, Германия остается основной страной назначения для мигрантов, их численность выросла с примерно 10 миллионов в 2010 году до почти 18 миллионов в 2025 году (примерно +70%). Франция и Испания также продемонстрировали устойчивый рост, достигнув примерно 9,6 миллиона (примерно +30% с 2010 года) и 9,5 миллиона (примерно +50%) мигрантов соответственно к 2025 году. В Италии наблюдался более умеренный рост: с примерно 4,6 миллиона человек в 2010 году до приблизительно 6,9 миллиона в 2025 году. В остальных странах-членах ЕС за тот же период совокупный рост составил с примерно 11,6 до 20,4 миллиона человек (около +75%), что отражает устойчивую тенденцию к росту, пишет фонд.
В небольших государствах, таких как Мальта, Кипр и Люксембург, зафиксирован наибольший приток мигрантов в пересчете на численность населения. Выделяется Люксембург, где мигранты составляют около 52% населения, за ним следуют Мальта (32%) и Кипр (28%). Ирландия и Австрия также демонстрируют относительно высокие доли, около 23%.
Что касается беженцев, Германия принимает их наибольшее количество - около 2,7 миллиона человек, что более чем вдвое превышает число беженцев в Польше, занимающей второе место (около 1 миллиона). За ней следует Франция с примерно 751 тысячью беженцев, а Испания и Чехия принимают 471 тысячу и 381 тысячу беженцев соответственно. Кипр выделяется среди стран с наибольшей долей беженцев, они составляют 4,8% его населения, за ним следуют Чехия (3,5%) и Германия (3,2%).
