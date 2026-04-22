Необходимо создать независимые цепочки поставок в Евразии, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2026
13:33 22.04.2026
Необходимо создать независимые цепочки поставок в Евразии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о необходимости создания независимых цепочек поставок на евразийском пространстве.
  • Дипломат подчеркнул всплеск интереса к Северному морскому пути у таких стран, как Индия, Китай, Южная Корея и Сингапур.
  • Бердыев отметил актуальность задачи по синхронизации грузоперевозок в арктической зоне России с МТК «Север-Юг».
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. События вокруг международных морских артерий демонстрируют необходимость создания новой, не подверженной критической конъюнктуре сети цепочек поставок на евразийском пространстве, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"Очевидно, что события вокруг морских артерий, в Ормузском проливе, Панамском канале, в Черноморской акватории, нарушают работу судоходства в открытом море, обуславливают необходимость создания новой, не подверженной критической конъюнктуре сети цепочек поставок на евразийском пространстве", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Измерения Евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность".
Россия может помочь странам АТР восполнить ресурсы, заявили в МИД
Дипломат подчеркнул, что наблюдается всплеск интереса к Северному морскому пути не только у ключевых партнеров России, Индии и Китая, но и, например, у Южной Кореи и Сингапура.
По его словам, актуальной остается задача по синхронизации грузоперевозок в арктической зоне России с МТК "Север-Юг".
"Транспортный комплекс России вообще способен предоставить решения, в том числе выходящие за рамки большой Евразии", - резюмировал он.
США и Европа исчерпали себя морально и материально, заявили в МИД
США и Европа исчерпали себя морально и материально, заявили в МИД
