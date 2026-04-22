Необходимо создать независимые цепочки поставок в Евразии, заявили в МИД

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. События вокруг международных морских артерий демонстрируют необходимость создания новой, не подверженной критической конъюнктуре сети цепочек поставок на евразийском пространстве, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

"Очевидно, что события вокруг морских артерий, в Ормузском проливе Панамском канале , в Черноморской акватории, нарушают работу судоходства в открытом море, обуславливают необходимость создания новой, не подверженной критической конъюнктуре сети цепочек поставок на евразийском пространстве", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Измерения Евразийской интеграции: транспорт и логистика, энергетика и продовольственная безопасность".

Индии и Сингапура. Дипломат подчеркнул, что наблюдается всплеск интереса к Северному морскому пути не только у ключевых партнеров России Китая , но и, например, у Южной Кореи

По его словам, актуальной остается задача по синхронизации грузоперевозок в арктической зоне России с МТК "Север-Юг".