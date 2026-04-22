МИД Италии выразил послу России возмущение из-за слов Соловьева о Мелони - РИА Новости, 22.04.2026
13:09 22.04.2026
МИД Италии выразил послу России возмущение из-за слов Соловьева о Мелони

МИД Италии выразил послу Парамонову возмущение из-за слов Соловьева о Мелони

22.04.2026
  • МИД Италии выразил послу России Алексею Парамонову возмущение из-за слов телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.
  • Парамонов назвал вызов в МИД Италии "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал.
РИМ, 22 апр - РИА Новости. МИД Италии в среду выразил послу России Алексею Парамонову возмущение из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, говорится в заявлении главы МИД Антонио Таяни, переданного в РИА Новости министерством.
Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил во вторник, что вызвал Парамонова из-за высказываний Соловьева о Мелони в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live". Телеведущий в эфире обвинил Мелони в фашизме и предательстве своих избирателей, а также предательстве лидера США Дональда Трампа, которому она "клялась в верности".
"МИД выразил глубокое возмущение неприемлемыми оскорблениями в адрес премьер-министра Джорджи Мелони со стороны российского телеведущего Владимира Соловьева" - заявил министр, реагируя на высказывания ведущего.
Парамонов еще накануне назвал свой вызов в МИД Италии "ударом в штангу" и попыткой раздуть международный скандал. По его словам, это решение вряд ли можно отнести к общепринятым в дипломатической практике. Он выразил недоумение в связи с тем, что сугубо личные эмоциональные оценки были восприняты как официальное заявление правительства.
При этом Парамонов отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний.
РоссияСШАМоскваАлексей ПарамоновДжорджа МелониВладимир Соловьев (телеведущий)МИД Италии
 
 
