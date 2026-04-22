МИД раскритиковал политику ЕС по сокращению дипприсутствия России

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская сторона считает дискриминацией линию Брюсселя на сокращение российского дипломатического присутствия на территории ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В начале 2026 года Евросоюз уведомил российский МИД о намерении сократить штат постпредства РФ до 40 человек. При этом в квоту входят и дипломаты, и административно-технический состав.
Высокопоставленный дипломат не исключил, что действия Брюсселя не останутся без должной реакции Москвы.
Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года основной международный договор, закрепляющий нормы дипломатического права, правила установления отношений и привилегии представительств. Она гарантирует неприкосновенность диппочты и помещений, а также устанавливает иммунитет дипломатов от уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания.
