МИД раскритиковал политику ЕС по сокращению дипприсутствия России
05:08 22.04.2026
МИД раскритиковал политику ЕС по сокращению дипприсутствия России

  • Российская сторона считает дискриминацией линию Брюсселя на сокращение российского дипломатического присутствия на территории ЕС.
  • Александр Грушко не исключил, что действия Брюсселя не останутся без должной реакции Москвы.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская сторона считает дискриминацией линию Брюсселя на сокращение российского дипломатического присутствия на территории ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В начале 2026 года Евросоюз уведомил российский МИД о намерении сократить штат постпредства РФ до 40 человек. При этом в квоту входят и дипломаты, и административно-технический состав.
"Рассматриваем политику официального Брюсселя по сокращению российского дипломатического присутствия на территории ЕС как дискриминационную меру, представляющую собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", - указал он.
Высокопоставленный дипломат не исключил, что действия Брюсселя не останутся без должной реакции Москвы.
Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года основной международный договор, закрепляющий нормы дипломатического права, правила установления отношений и привилегии представительств. Она гарантирует неприкосновенность диппочты и помещений, а также устанавливает иммунитет дипломатов от уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания.
