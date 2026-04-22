МЭР рассказало о замедлении инфляции в России в апреле

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении против 5,86% на 13 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары за период с 14 по 20 апреля была зафиксирована дефляция на уровне 0,04% после роста цен на 0,03% на минувшей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, на остальные продукты питания - выросли на 0,04%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,09%.
По прогнозу Банка России инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%.