19:09 22.04.2026
МЭР рассказало о замедлении инфляции в России в апреле

МЭР: инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении

Здание Минэкономразвития РФ. Архивное фото
  • Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении.
  • За период с 14 по 20 апреля была зафиксирована дефляция на продовольственные товары на уровне 0,04%, цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 20 апреля замедлилась до 5,77% в годовом выражении против 5,86% на 13 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
В документе указано, что на продовольственные товары за период с 14 по 20 апреля была зафиксирована дефляция на уровне 0,04% после роста цен на 0,03% на минувшей отчетной неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, на остальные продукты питания - выросли на 0,04%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,04%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 0,09%.
По прогнозу Банка России инфляция в 2026 году составит 4,5–5,5%.
