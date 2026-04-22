"Потенциальные цели". СМИ забили тревогу после предупреждения Медведева
19:30 22.04.2026 (обновлено: 22:24 22.04.2026)
"Потенциальные цели". СМИ забили тревогу после предупреждения Медведева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что страны, поставляющие Киеву военную технику, могут стать "потенциальными целями".
  • Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме обозначил текущую стратегию Кремля, отметив, что теоретически "дверь открыта" для любых возможных переговоров, но на практике боевые действия продолжаются.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев направил серьезное предостережение странам, поставляющим Киеву военную технику для ударов по России, пишет обозреватель газеты Almasry Alyoum Саад Халаф.
"Относительно заявлений Дмитрия Медведева следует отметить, что их нельзя правильно понять без учета выступления Лаврова в Анталье. Упоминая европейские и турецкие компании, которые производят беспилотники для Украины, и называя их "потенциальными целями", он не отступал от новой российской линии", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме обозначил текущую стратегию Кремля, отметив, что теоретически "дверь открыта" для любых возможных переговоров, но на практике боевые действия продолжаются. Как считает журналист, Лавров фактически определил политико-стратегические основы этого нового направления, в котором Европа "становится частью военной логики" и рассматривается как потенциальный оперативный тыл.
"Медведев, в свою очередь, усиливает эту линию, прямо заявляя о последствиях: если вы, европейцы, участвуете в производстве оружия, не думайте, что останетесь в безопасности", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
