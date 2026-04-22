09:05 22.04.2026
В Ульяновской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

МЧС: Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в доме под Ульяновском

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Старая Кулатка Ульяновской области произошел пожар в жилом доме.
  • В результате пожара погибли 62-летний мужчина и 61-летняя женщина, еще двое мужчин госпитализированы.
  • Пожар был локализован и ликвидирован, причину случившегося выясняют следователи и дознаватель МЧС.
САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Два человека погибли, двое мужчин госпитализированы в результате пожара в поселке Старая Кулатка Ульяновской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
"В 2.20 (1.20 мск - ред.) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Советской в рабочем поселке Старая Кулатка. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома на 130 квадратах... К сожалению, погибли 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще двое мужчин госпитализированы в медучреждение", - написало ведомство в своем канале на платформе "Макс".
В ГУМЧС добавили, что существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Однако к 2.00 мск пожар был локализован, а в 2.57 - ликвидирован. Причину выясняют следователи и дознаватель МЧС.
ПроисшествияУльяновская областьСоветскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
