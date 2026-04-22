Марсоход обнаружил молекулы, доказывающие существование жизни на планете

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил ранее неизвестные органические молекулы, включая азотистые соединения, это свидетельствует о том, что в древности на Марсе существовали пригодные для жизни условия, сообщает американское космическое агентство НАСА.
В образце породы, который взял Curiosity, из 21 углеродсодержащей молекулы семь обнаружены на этой планете впервые, подчеркивает агентство.
Из материала следует, что среди новых идентифицированных молекул – азотный гетероцикл. Такой тип молекулярной структуры считается предшественником РНК и ДНК, которые играют ключевую роль в хранении и передаче генетической информации.
Исследование проводилось непосредственно на Марсе с помощью лаборатории SAM, установленной внутри марсохода НАСА. Методология включала бурение породы с последующим нагревом образца в высокотемпературной печи, а также впервые применённую на Марсе технику "влажной химии" с использованием растворителя TMAH, который позволяет расщеплять крупные молекулы для их идентификации.