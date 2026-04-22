Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
Марсоход обнаружил молекулы, доказывающие существование жизни на планете

Curiosity обнаружил новые органические молекулы, говорящие о жизни на Марсе

© NASA / JPL-Caltech/MSSSСелфи марсохода Curiosity на хребте имени Веры Рубин на Марсе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марсоход Curiosity обнаружил ранее неизвестные органические молекулы, включая азотистые соединения.
  • Среди новых идентифицированных молекул — азотный гетероцикл, который считается предшественником РНК и ДНК.
  • Исследование проводилось на Марсе с помощью лаборатории SAM и новой техники «влажной химии» с использованием растворителя TMAH.
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Марсоход Curiosity обнаружил ранее неизвестные органические молекулы, включая азотистые соединения, это свидетельствует о том, что в древности на Марсе существовали пригодные для жизни условия, сообщает американское космическое агентство НАСА.
В образце породы, который взял Curiosity, из 21 углеродсодержащей молекулы семь обнаружены на этой планете впервые, подчеркивает агентство.
"У учёных нет способа узнать, были ли эти органические молекулы созданы биологическими или геологическими процессами, возможны оба варианта, но их открытие заново подтвердило, что древний Марс обладал подходящим химическим составом для поддержания жизни", – говорится в заявлении НАСА.
Из материала следует, что среди новых идентифицированных молекул – азотный гетероцикл. Такой тип молекулярной структуры считается предшественником РНК и ДНК, которые играют ключевую роль в хранении и передаче генетической информации.
Исследование проводилось непосредственно на Марсе с помощью лаборатории SAM, установленной внутри марсохода НАСА. Методология включала бурение породы с последующим нагревом образца в высокотемпературной печи, а также впервые применённую на Марсе технику "влажной химии" с использованием растворителя TMAH, который позволяет расщеплять крупные молекулы для их идентификации.
НаукаМарсНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала