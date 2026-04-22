С "краснокамского маньяка" взыскивают 1,5 миллиона рублей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. С "краснокамского маньяка" Станислава Белорусцева, пожизненно осужденного за убийства и изнасилования, взыскивают 1,5 миллиона рублей ущерба от преступлений, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в ноябре 2023 года на Белорусцева завели два исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Краснокамским городским судом. По ним с "краснокамского маньяка" взыскивают в сумме более 1,507 миллиона рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим и юридическим лицам".