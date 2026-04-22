Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который сжигает беспилотники

МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна выработать систему борьбы с дронами, и рассказал, что хочет ознакомиться с новой белорусской разработкой – эффективным лазером, который сжигает беспилотник на расстоянии до двух километров.

Об этом шла речь во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ. Видеофрагмент посещения показал телеканал ОНТ.

"Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник", - сказал президент.

Он подчеркнул, что задача борьбы с беспилотниками сегодня очень актуальна для всех стран.

"Как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или спаренными пулеметами, или просто с пулемета? Научились беспилотники РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы – ред.) обходить", - подчеркнул Лукашенко