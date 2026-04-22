Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который сжигает беспилотники - РИА Новости, 22.04.2026
22:01 22.04.2026
Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который сжигает беспилотники

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
  • Александр Лукашенко заявил, что страна должна выработать систему борьбы с дронами.
  • Лукашенко рассказал о новой белорусской разработке — эффективном лазере, который сжигает беспилотник на расстоянии до двух километров.
МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна выработать систему борьбы с дронами, и рассказал, что хочет ознакомиться с новой белорусской разработкой – эффективным лазером, который сжигает беспилотник на расстоянии до двух километров.
Об этом шла речь во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ. Видеофрагмент посещения показал телеканал ОНТ.
Мотоцикл Harley-Davidson - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Лукашенко рассказал, на каком мотоцикле ездит
Вчера, 21:41
"Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник", - сказал президент.
Он подчеркнул, что задача борьбы с беспилотниками сегодня очень актуальна для всех стран.
"Как нам бороться с беспилотником? Нам бы противодействовать им научиться. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать? Или спаренными пулеметами, или просто с пулемета? Научились беспилотники РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы – ред.) обходить", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии не уточнил, о какой именно разработке идет речь. Вместе с тем государственный военно-промышленный комитет республики в ноябре 2025 года сообщал об испытаниях опытного образца разработанного в Белоруссии лазерного комплекса "Шафран" для борьбы с беспилотниками. В качестве ключевых возможностей комплекса называлось ведение разведки воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами с обнаружением БПЛА на дистанции до 4500 метров и поражение цели мощным лазером на расстоянии до 1500 метров. Отмечалось, что алгоритм наведения и сопровождения на основе искусственного интеллекта гарантирует минимальное время реакции и высочайшую точность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Лукашенко: попытка "набить карманы" за чужой счет может привести к войне
20 апреля, 10:17
 
