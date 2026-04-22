Спасатели эвакуировали одну из двух раненых журналисток на юге Ливана - РИА Новости, 22.04.2026
21:57 22.04.2026
Спасатели эвакуировали одну из двух раненых журналисток на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Виды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселении Тайри на юге Ливана две журналистки получили ранения в результате авиаудара по дому.
  • Одну из журналисток, Зейнаб Фарадж, эвакуировали и успешно прооперировали.
  • Поисково-спасательная операция по вызволению второй журналистки, Амаль Халиль, продолжается.
БЕЙРУТ (Ливан), 22 апр - РИА Новости. Бригаде спасателей удалось эвакуировать одну из двух раненных журналисток в поселении Тайри, которые были ранее блокированы израильскими военными после авиаудара по дому, где находились сотрудницы СМИ, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что две ливанские журналистски получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана, спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными.
"После того, как стало возможным проехать до места удара в Тайри, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж, она была доставлена в больницу и уже проведена успешно первая операция. Поисково-спасательная операция по вызволению второй журналистки Амаль Халиль продолжается", - рассказал собеседник агентства.
По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате авиаударов по поселению Тайри погибли два человека, ранения получили два журналиста. В каком состоянии на данный момент находится журналистка Халиль неизвестно.
