Спасатели эвакуировали одну из двух раненых журналисток на юге Ливана

БЕЙРУТ (Ливан), 22 апр - РИА Новости. Бригаде спасателей удалось эвакуировать одну из двух раненных журналисток в поселении Тайри, которые были ранее блокированы израильскими военными после авиаудара по дому, где находились сотрудницы СМИ, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

Ранее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что две ливанские журналистски получили ранения в результате авиаудара по дому в поселении Тайри на юге Ливана , спасатели несколько часов не могли добраться до места удара из-за уничтожения дороги на пути бригад скорой помощи вторым ударом израильской авиации, а также в связи с блокированием места израильскими военными.

"После того, как стало возможным проехать до места удара в Тайри, была эвакуирована журналистка Зейнаб Фарадж, она была доставлена в больницу и уже проведена успешно первая операция. Поисково-спасательная операция по вызволению второй журналистки Амаль Халиль продолжается", - рассказал собеседник агентства.