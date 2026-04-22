ЦАХАЛ обвинила Хезболлу в нарушении режима прекращения огня
16:37 22.04.2026
ЦАХАЛ обвинила Хезболлу в нарушении режима прекращения огня

ЦАХАЛ: Хезболла нарушила перемирие, запустив БПЛА по израильским силам в Ливане

Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболла" в запуске беспилотника в направлении израильских сил в южном Ливане.
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня, заявив, что оно запустило беспилотник в направлении израильских сил в южном Ливане.
"Некоторое время назад "Хезболлах" запустило вражеский летательный аппарат в сторону военных Армии обороны Израиля, действующих к югу от линии передовой обороны в районе южного Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Военные отметили, что беспилотник был перехвачен израильскими ВВС и не пересек границу Израиля.
"Этот инцидент представляет собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
Ранее в апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлах".
Израильский военный разбивает статую Иисуса Христа в Ливане - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ЦАХАЛ опубликовала выводы по расследованию осквернения статуи Христа
21 апреля, 17:55
 
