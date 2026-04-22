ЦАХАЛ обвинила Хезболлу в нарушении режима прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболла" в запуске беспилотника в направлении израильских сил в южном Ливане.

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня, заявив, что оно запустило беспилотник в направлении израильских сил в южном Ливане.

"Некоторое время назад " Хезболлах " запустило вражеский летательный аппарат в сторону военных Армии обороны Израиля , действующих к югу от линии передовой обороны в районе южного Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные отметили, что беспилотник был перехвачен израильскими ВВС и не пересек границу Израиля.

"Этот инцидент представляет собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", - подчеркнули в ЦАХАЛ.