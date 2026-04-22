ЦАХАЛ обвинила Хезболлу в нарушении режима прекращения огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила движение "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня, заявив, что оно запустило беспилотник в направлении израильских сил в южном Ливане.
Военные отметили, что беспилотник был перехвачен израильскими ВВС и не пересек границу Израиля.
"Этот инцидент представляет собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
Ранее в апреле Израиль и Ливан начали прямые переговоры о нормализации отношений. Перед этим было объявлено о достижении режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлах".