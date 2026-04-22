Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Девочка Ева, вместе с родными и другими россиянами вывезенная спецбортом МЧС из Ливана, рассказала, что рада приехать в Россию из подвергшейся многочисленным ударам ближневосточной страны.

Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.

"(Самое страшное в Ливане - ред.) то, что все время бомбы летели", - сказала девочка журналистам в аэропорту.

Она добавила, что очень рада приезду с родными в Россию.

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.