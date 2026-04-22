Рейтинг@Mail.ru
Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 22.04.2026
Вывезенная из Ливана девочка рассказала, что рада приехать в Россию

© МЧС РоссииЭвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© МЧС России
Эвакуация граждан России из Бейрута, Ливан. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Девочка Ева, вместе с родными и другими россиянами вывезенная спецбортом МЧС из Ливана, рассказала, что рада приехать в Россию из подвергшейся многочисленным ударам ближневосточной страны.
Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.
Последствия израильского удара по зданию в Бейруте - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Ливане объявили 9 апреля днем траура в память о жертвах ударов Израиля
9 апреля, 00:14
"(Самое страшное в Ливане - ред.) то, что все время бомбы летели", - сказала девочка журналистам в аэропорту.
Она добавила, что очень рада приезду с родными в Россию.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МВФ может выделить Ливану помощь на сумму до миллиарда долларов, пишут СМИ
14 апреля, 23:24
 
В миреЛиванИзраильРоссияДональд ТрампМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Хезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала