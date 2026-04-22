Ливан оказал максимальное содействие при вывозе россиян, рассказали в МЧС

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Ливанская сторона оказала максимальное содействие россиянам при их вывозе бортом МЧС из этой ближневосточной страны, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС России Александр Кривошея.

"Во время погрузки на борт, к счастью, все было спокойно, никаких эксцессов не было, также ливанская сторона оказала максимальное содействие нашим гражданам", - сказал сотрудник МЧС журналистам в аэропорту.