Ливан оказал максимальное содействие при вывозе россиян, рассказали в МЧС

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Ливанская сторона оказала максимальное содействие россиянам при их вывозе бортом МЧС из этой ближневосточной страны, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС России Александр Кривошея.
Во вторник в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребенка. Ранее этот борт доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи.
"Во время погрузки на борт, к счастью, все было спокойно, никаких эксцессов не было, также ливанская сторона оказала максимальное содействие нашим гражданам", - сказал сотрудник МЧС журналистам в аэропорту.
Он добавил, что в полете всех россиян обеспечили питанием, им будет оказана транспортная поддержка.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
