Все россияне, вывезенные бортом МЧС из Ливана, невредимы - РИА Новости, 22.04.2026
00:37 22.04.2026 (обновлено: 01:29 22.04.2026)
Все россияне, вывезенные бортом МЧС из Ливана, невредимы

Все россияне, вывезенные МЧС из Ливана, доставлены на родину в сохранности

Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из Ливана в Россию бортом МЧС прибыли 73 человека, в том числе 33 ребенка.
  • Все россияне, вывезенные из Ливана, доставлены на родину в сохранности.
ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Все россияне, вывезенные из Ливана бортом МЧС и доставленные в Россию, доставлены на родину в сохранности, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС РФ Александр Кривошея.
Ранее в аэропорту "Домодедово" приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребёнка.
"Всё прошло хорошо. Все наши граждане доставлены, все в сохранности, скоро, надеюсь, попадут к своим родным и близким", - сказал сотрудник ведомства журналистам.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.
РоссияЛиванМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Общество
 
 
