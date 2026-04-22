Все россияне, вывезенные бортом МЧС из Ливана, невредимы

Краткий пересказ от РИА ИИ Из Ливана в Россию бортом МЧС прибыли 73 человека, в том числе 33 ребенка.

ДОМОДЕДОВО, 22 апр - РИА Новости. Все россияне, вывезенные из Ливана бортом МЧС и доставленные в Россию, доставлены на родину в сохранности, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС РФ Александр Кривошея.

Ранее в аэропорту " Домодедово " приземлился борт МЧС , которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей - всего 73 человека, в том числе 33 ребёнка.

"Всё прошло хорошо. Все наши граждане доставлены, все в сохранности, скоро, надеюсь, попадут к своим родным и близким", - сказал сотрудник ведомства журналистам.

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль вел наземную операцию на юге Ливана и наносил удары по ливанским городам, включая столицу.