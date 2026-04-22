Срок прекращения огня с Ираном не установлен, заявил Белый дом - РИА Новости, 22.04.2026
22:41 22.04.2026 (обновлено: 23:03 22.04.2026)
Срок прекращения огня с Ираном не установлен, заявил Белый дом

Белый дом: срок прекращения огня с Ираном формально не установлен

© AP Photo / Jose Luis Magana — Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом заявил, что срок действия режима прекращения огня с Ираном не установлен.
  • Трамп сохраняет много вариантов действий против Тегерана.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США не установили срок перемирия с Ираном, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент пока не установил конкретных сроков для этого прекращения огня, однако эта война уже затянулась дольше, чем он изначально предсказывал", — сказала она журналистам.
Левитт не ответила на вопрос, сколько продлится перемирие в ожидании предложения Тегерана по сделке. По ее словам, глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет много вариантов действий против ИРИ.
Накануне вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Трамп объяснил, что перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран посчитал контакты пустой тратой времени, так как Вашингтон препятствует сделке, которая устроила бы обе стороны. Страна недовольна блокадой Ормузского пролива, а также чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решение о возобновлении переговоров в ближайшее время.
