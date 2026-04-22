22:35 22.04.2026 (обновлено: 22:36 22.04.2026)
Трамп сохраняет много вариантов действий против Ирана, заявила Левитт

© AP Photo / Alex Brandon — Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сохраняет много вариантов действий против Ирана, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"В его (Трампа - ред.) распоряжении как у верховного главнокомандующего остается много вариантов", - сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News на вопрос о действиях против Ирана.
Решение Трампа продлить действие режима прекращения огня с Ираном является проявлением гибкости в переговорах, добавила она.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
