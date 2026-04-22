Экс-супруга блогера Лерчек перевели из "Капотни" в "Бутырку"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, переведён в СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости его адвокат Константин Третьяков.
"Сегодня Артема доставили в СИЗО "Бутырка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее Чекалин находился в СИЗО "Капотня", где проходил карантин.