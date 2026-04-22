Экс-супруга блогера Лерчек перевели из "Капотни" в "Бутырку" - РИА Новости, 22.04.2026
12:48 22.04.2026 (обновлено: 14:19 22.04.2026)
Экс-супруга блогера Лерчек перевели из "Капотни" в "Бутырку"

Третьяков: экс-мужа блогера Лерчек перевели из "Капотни" в "Бутырку"

Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин переведен из СИЗО «Капотня» в СИЗО «Бутырка».
  • Артем Чекалин осужден за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ и получил 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, переведён в СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости его адвокат Константин Третьяков.
Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил Чекалину 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда.
"Сегодня Артема доставили в СИЗО "Бутырка", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее Чекалин находился в СИЗО "Капотня", где проходил карантин.
