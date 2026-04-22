Артем Чекалин на оглашении приговора в Гагаринском районном суде в Москве. 13 апреля 2026

Экс-супруга блогера Лерчек перевели из "Капотни" в "Бутырку"

Артем Чекалин осужден за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ и получил 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший супруг блогера Лерчек Артем Чекалин, осужденный за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ, переведён в СИЗО "Бутырка", рассказал РИА Новости его адвокат Константин Третьяков.

Гагаринский суд Москвы 13 апреля назначил Чекалину 7 лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

"Сегодня Артема доставили в СИЗО "Бутырка", - сказал собеседник агентства.