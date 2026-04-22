Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

"Георгиевскую ленточку" придумали журналисты РИА Новости в 2005 году. Цель акции состояла в том, чтобы дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.