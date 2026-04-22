Старт всероссийской акции "Георгиевская ленточка"

По традиции ленточки начали раздавать на Зубовском бульваре в Москве, у стен международной медиагруппы "Россия сегодня", где и придумали эту акцию.
По традиции ленточки начали раздавать на Зубовском бульваре в Москве, у стен международной медиагруппы "Россия сегодня", где и придумали эту акцию.
Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".
Главный слоган акции — "Георгиевская ленточка. Я – помню! Я – горжусь".
Миллионы людей в России и по всему миру накануне Дня Победы надевают георгиевскую ленточку в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, о воинской доблести всех поколений защитников Отечества.
Миллионы людей в России и по всему миру накануне Дня Победы надевают георгиевскую ленточку в память о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне, о воинской доблести всех поколений защитников Отечества.
Три черные и две оранжевые полосы, означающие "дым и пламень", стали символом военной доблести и славы нашей страны.
Три черные и две оранжевые полосы, означающие "дым и пламень", стали символом военной доблести и славы нашей страны.
"Георгиевскую ленточку" придумали журналисты РИА Новости в 2005 году. Цель акции состояла в том, чтобы дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.
"Георгиевскую ленточку" придумали журналисты РИА Новости в 2005 году. Цель акции состояла в том, чтобы дать людям возможность выразить свое отношение к празднику Великой Победы, уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам, чувство гордости и признания колоссальной роли СССР и России в борьбе с мировым фашизмом и освобождении Европы во Второй мировой войне.
С тех пор акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество.
С тех пор акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество.
Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Они стали атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах.
Ленточки можно увидеть на лацканах пиджаков, антеннах автомобилей, на рюкзаках школьников, детских колясках, дамских сумочках. Они стали атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с ветеранами в школах столицы, праздничных гуляний во многих городах.
В этом году "Георгиевская ленточка" приурочена не только к годовщине Великой Победы, но и к 85-летию со дня основания Совинформбюро — родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".
В этом году "Георгиевская ленточка" приурочена не только к годовщине Великой Победы, но и к 85-летию со дня основания Совинформбюро — родоначальника медиагруппы "Россия сегодня".