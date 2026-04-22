На Западе бурно расцветает сатанизм*, заявил Лавров
12:03 22.04.2026 (обновлено: 12:19 22.04.2026)
На Западе бурно расцветает сатанизм*, заявил Лавров

Лавров: в ряде европейских стран бурно расцветает сатанизм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ряде европейских стран расцветает сатанизм*.
  • Он выразил возмущение по поводу работ по "инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых" в Киево-Печерской Лавре.
  • Лавров охарактеризовал их как узаконенное святотатство.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в целом ряде европейских стран бурно расцветает сатанизм*.
"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской Лавре работы по "инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых". Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", - сказал министр в ходе приёма по случаю православной Пасхи.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*
Захарова назвала награждение Каллас орденом от Зеленского сатанизмом*
4 апреля, 13:44
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
