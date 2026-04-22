На Западе бурно расцветает сатанизм*, заявил Лавров

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в целом ряде европейских стран бурно расцветает сатанизм*.
"Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской Лавре работы по "инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых". Это я сейчас процитировал. За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм", - сказал министр в ходе приёма по случаю православной Пасхи.
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено