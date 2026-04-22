ВСУ атаковали Курскую область более 30 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за прошедшие сутки 33 раза применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области.
- Повреждены хозпостройка и остекление квартиры вблизи города Рыльска, а также крыша дома в Курске после падения БПЛА.
КУРСК, 22 апр - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 33 раза применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 16 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 21 апреля до 07.00 22 апреля сбито 16 вражеских беспилотников различного типа. 33 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что шесть раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи города Рыльска Рыльского района обломками БПЛА самолетного типа повреждены хозпостройка и остекление квартиры. В городе Курске после падения БПЛА во двор МКД (многоквартирного дома - ред.) повреждена крыша дома. Информация уточняется", - добавил он.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
