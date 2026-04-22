Костин оценил возможность драматического снижения курса рубля

17:42 22.04.2026
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает драматического снижения курса рубля и считает национальную валюту надежным средством для сбережений.
"Мне кажется, для экономики было бы позитивно, если бы мы рубль снизили, но мне кажется, никакого драматического снижения не будет", - заявил он в рамках бизнес-диалога с клиентами.
Существенного ослабления рубля Костин не ожидает. "Все прогнозируют его (ослабление - ред.), но он (рубль - ред.) месяц за месяцем держится и ничего с ним не случается", - сказал он.
Также глава ВТБ отметил, что при нынешних ставках лучше всего держать сбережения в рубле.
"Видите, сейчас цены на нефть высокие, и частично цена рубля подскочила из-за того, что Минфин не приобретает валюту. Но такой уровень доходности как сегодня - за последние 12 месяцев депозиты в рублях и рублевые облигации показали совокупную доходность от 21% до 28% - это лучший актив после золота", - сказал он.
"На сегодня ставки достаточно высокие, перспективы рубля в среднем сроке стабильны. Мне кажется, что в рубле оставаться надежно", - отметил глава ВТБ.
