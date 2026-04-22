Аксенов отметил смелость иностранных журналистов, посетивших Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Крым рад встречать иностранных журналистов, готовых довести объективную информацию о полуострове до своей аудитории, власти региона благодарны гостям за это желание и за смелость, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов в среду встретился в Симферополе с иностранными журналистами.
"Мы всегда рады приветствовать на крымской земле иностранных гостей, тем более представителей СМИ, которые, посетив крупные инфраструктурные объекты и пообщавшись с жителями республики, могут увидеть все своими глазами, услышать всю правду из первых уст и довести до своей аудитории объективную информацию о Крыме... Благодарю наших гостей за смелость, желание и возможность приехать в Крым. Уверен, им у нас понравится", - написал Аксенов в своем канале в Макс.
За время встречи глава региона успел ответить на вопросы о сотрудничестве журналистов и блогеров из Китая, Турции, Малайзии, Никарагуа, Эквадора, Северной Македонии, Конго, Японии и Эфиопии. По его словам, в Крыму масса отраслей экономики и хозяйств, по которым можно организовать взаимовыгодное партнерство: туризм, аграрный сектор, промышленность, образование и многое другое. Аксенов отметил, что после завершения СВО можно будет вести речь по каждому из направлений.
В ходе встречи обсуждались также вопросы образования, археологии, общественно-политической ситуации и межнационального мира в Крыму.