Константинов назвал полеты западных разведчиков в районе Крыма провокацией
11:57 22.04.2026
Константинов назвал полеты западных разведчиков в районе Крыма провокацией

РИА Новости: западные разведчики регулярно совершают полеты над Черным морем

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
22.04.2026
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокацией полеты западных самолетов-разведчиков над Черным морем в районе Крыма.
Последний раз британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен 17 апреля напротив Севастополя. Границ России он не пересекал.
"С их стороны это очередная провокация", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, западные беспилотники-разведчики регулярно совершает подобные полеты в акватории Черного моря, выискивая цели, координаты которых затем передаются ВСУ для организации воздушных атак на южные регионы России.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
РоссияЧерное мореЕвропаНАТОРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
