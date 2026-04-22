Константинов назвал полеты западных разведчиков в районе Крыма провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокацией полеты западных самолетов-разведчиков над Черным морем в районе Крыма.
Последний раз британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен 17 апреля напротив Севастополя. Границ России он не пересекал.
"С их стороны это очередная провокация", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, западные беспилотники-разведчики регулярно совершает подобные полеты в акватории Черного моря, выискивая цели, координаты которых затем передаются ВСУ для организации воздушных атак на южные регионы России.