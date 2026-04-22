Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство Сейшельских островов планируют открыть в Москве в 2026 году.
- Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини находится в России с рабочим визитом.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посольство Сейшельских Островов планируют открыть в Москве в 2026 году, сообщается в материалах пресс-службы Кремля к переговорам российского лидера Владимира Путина с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.
Эрмини находится в России с рабочим визитом. Встреча на высшем уровне проходит в Кремле в среду. Лидеры обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.
"В этом году планируется открытие посольства Сейшел в Москве", - сообщается в материалах пресс-службы Кремля.
Отмечено, что Сейшелы выступают важным партнером РФ в Африке, страны связывают давние традиции дружбы и взаимного уважения. Россия и Сейшелы в июне отметят 50-летие установления дипломатических отношений.