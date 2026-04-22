Основатель Readovka может оказывать давление на соучастников хищения

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 22.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель издания Readovka Алексей Костылев обвиняется в хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ.
  • Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Алексея Костылева, опасаясь, что на свободе он может оказать давление на соучастников преступления.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следствие считает, что основатель издания Readovka Алексей Костылев на свободе может оказать давление на соучастников хищения более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Костылеву срока ареста.
Основатель издания Readovka Костылев - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Мосгорсуд признал законным арест основателя Readovka
15 апреля, 17:16
"На свободе Костылев может оказать давление на соучастников преступления, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору", - заявил следователь в суде, настаивая на содержании обвиняемого под стражей.
Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.
Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.
Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В деле сотрудника Минобороны о хищении фигурируют неустановленные лица
20 апреля, 04:15
 
ПроисшествияМоскваАлексей КостылевReadovkaМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала