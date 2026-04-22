Основатель Readovka может оказывать давление на соучастников хищения

Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото

Основатель издания Readovka Алексей Костылев во время заседания в Тверском районном суде Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Основатель издания Readovka Алексей Костылев обвиняется в хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ.

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста Алексея Костылева, опасаясь, что на свободе он может оказать давление на соучастников преступления.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Следствие считает, что основатель издания Readovka Алексей Костылев на свободе может оказать давление на соучастников хищения более миллиарда рублей у Минобороны РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Костылеву срока ареста.

"На свободе Костылев может оказать давление на соучастников преступления, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору", - заявил следователь в суде, настаивая на содержании обвиняемого под стражей.

Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение более 1 миллиарда рублей у Минобороны РФ на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам.

Фигурант просил его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме. По словам источника РИА Новости, вину мужчина не признает.