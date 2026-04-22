Климов: иранцы хотят любой ценой отстоять суверенитет своего государства

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Ирана хотят отстоять любой ценой суверенитет и безопасность своего государства, заявил член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.
"Иранцы с самого начала переговорного процесса понимали, чего они хотят - отстоять любой ценой суверенитет и безопасность своего государства. Поэтому на агрессию они ответили жестко, причем ответили не только США и Израилю, но и странам Залива, которые так или иначе поддерживали политику Вашингтона и Тель-Авива и не мешали бомбить Иран. И на иранском примере практически все в мире поняли, что бороться против внешней агрессии надо серьезно, масштабно, а не локально. Особенно, когда имеешь дело с такими налетчиками, как США и Израиль", - сказал Климов в интервью "Парламентской газете".
Он отметил, что иранцы сегодня страдают от санкций, теряют людей, в республике есть много повреждений, все это придется восстанавливать.
"Поэтому в Тегеране, разумеется, собираются рано или поздно этот конфликт закончить. Но закончить так, чтобы иранцам не было стыдно за свою цивилизацию, за свою нацию. Для них это очень важно - в Иране живут в основном верующие люди, для которых честь бывает реально дороже жизни. Чего в США сегодня практически не наблюдается", - добавил политик.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который президент США Дональд Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие с Ираном до завершения переговоров.