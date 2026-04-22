Рейтинг@Mail.ru
Девять новых кластеров подготовят специалистов для красноярских компаний
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 22.04.2026
Девять новых кластеров подготовят специалистов для красноярских компаний

В Красноярском крае появятся 9 новых кластеров подготовки специалистов

© Depositphotos.com / mustang.marshal@gmail.comМужчина пишет
Мужчина пишет - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Depositphotos.com / mustang.marshal@gmail.com
Мужчина пишет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Девять кластеров, которые появятся на базе техникумов, колледжей и высших заведений Красноярского края, будут с 1 сентября 2026 года готовить по обновленным программам специалистов для работы в компаниях региона, сообщает пресс-служба краевого министерство образования.
По ее данным, подведены итоги конкурсного отбора краевого проекта "Профессионалитет для всех". В этом году победителями признаны девять кластеров.
"В их состав вошли 18 техникумов и колледжей региона, Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского, Красноярский институт водного транспорта, Красноярский государственный аграрный университет. Вместе с предприятиями-партнёрами с 1 сентября 2026 года они начнут подготовку более 1300 специалистов по 48 обновлённым образовательным программам", - говорится в сообщении.
Появятся горнодобывающий кластер, ядерно-космический кластер, кластер "Енисейский флот", кластер "Интегрирование интеллектуальных систем в АПК, кластер "Цифровой карьер", кластер "Автоматизация производства", кластер "Высшая проба", кластер "Цифровые беспилотные технологии", кластер "Управленческо-правовая экосистема "Специалист".
Среди индустриальных партнёров – более 60 региональных компаний и производств.
"Проект "Профессионалитет для всех" разработан и запущен по поручению губернатора Михаила Котюкова. В крае уже созданы семь кластеров, которые с сентября 2025 года готовят специалистов по 46 программам. До 2030 года проектом должны быть охвачены все учреждения среднего профессионального образования. Новый конкурсный отбор вызвал высокий интерес у индустриальных партнёров – в нём участвовали свыше 80 предприятий края", - приводятся в сообщении слова министра образования края Татьяны Гридасовой.
Партнёры проекта получат специалистов "под ключ", которые владеют всеми необходимыми практическими навыками для работы в конкретной компании, а студенты – гарантированное трудоустройство и оплачиваемую практику ещё на этапе обучения, отметили в пресс-службе.
Красноярский край с 2023 года активно участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" нацпроекта "Молодёжь и дети". В регионе созданы шесть кластеров: сельскохозяйственный, два топливно-энергетических, металлургический, транспортно-логистический и железнодорожный. Успешный опыт "Профессионалитета" стал опорной точкой для запуска регионального проекта "Профессионалитет для всех".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала