Девять новых кластеров подготовят специалистов для красноярских компаний

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Девять кластеров, которые появятся на базе техникумов, колледжей и высших заведений Красноярского края, будут с 1 сентября 2026 года готовить по обновленным программам специалистов для работы в компаниях региона, сообщает пресс-служба краевого министерство образования.

По ее данным, подведены итоги конкурсного отбора краевого проекта "Профессионалитет для всех". В этом году победителями признаны девять кластеров.

"В их состав вошли 18 техникумов и колледжей региона, Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского, Красноярский институт водного транспорта, Красноярский государственный аграрный университет. Вместе с предприятиями-партнёрами с 1 сентября 2026 года они начнут подготовку более 1300 специалистов по 48 обновлённым образовательным программам", - говорится в сообщении.

Появятся горнодобывающий кластер, ядерно-космический кластер, кластер "Енисейский флот", кластер "Интегрирование интеллектуальных систем в АПК, кластер "Цифровой карьер", кластер "Автоматизация производства", кластер "Высшая проба", кластер "Цифровые беспилотные технологии", кластер "Управленческо-правовая экосистема "Специалист".

Среди индустриальных партнёров – более 60 региональных компаний и производств.

"Проект "Профессионалитет для всех" разработан и запущен по поручению губернатора Михаила Котюкова. В крае уже созданы семь кластеров, которые с сентября 2025 года готовят специалистов по 46 программам. До 2030 года проектом должны быть охвачены все учреждения среднего профессионального образования. Новый конкурсный отбор вызвал высокий интерес у индустриальных партнёров – в нём участвовали свыше 80 предприятий края", - приводятся в сообщении слова министра образования края Татьяны Гридасовой.

Партнёры проекта получат специалистов "под ключ", которые владеют всеми необходимыми практическими навыками для работы в конкретной компании, а студенты – гарантированное трудоустройство и оплачиваемую практику ещё на этапе обучения, отметили в пресс-службе.