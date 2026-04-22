Сибига заявил, что Киев не против встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 22.04.2026
13:34 22.04.2026
Сибига заявил, что Киев не против встречи Путина с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира,
  • При этом он отметил, что страну не устраивают такие площадки, как Москва и Минск.
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира, добавив при этом, что киевский режим не устраивают такие площадки, как Москва и Минск.
"Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский - Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем", – сказал Сибига.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине, при этом выдвигал условия о месте переговоров. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимание, достигнутое президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Американский президент Дональд Трамп ранее говорил, что США хотели бы увидеть встречу Путина с Зеленским для заключения сделки по Украине. Он также выражал удивление нежеланием главы киевского режима заключить сделку для урегулирования. По словам Трампа, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России.
