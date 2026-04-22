Сибига заявил, что Киев не против встречи Путина с Зеленским

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира, добавив при этом, что киевский режим не устраивают такие площадки, как Москва и Минск.