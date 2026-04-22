Посольство России попросило Швецию посодействовать снабжению судна "Каффа"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Стокгольме обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа задержанного судна "Каффа" водой и продуктами, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Беляев.