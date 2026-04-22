Израиль ударил по поселению в Ливане, один человек погиб

БЕЙРУТ, 22 апр — РИА Новости. При атаке израильского беспилотника на юго-востоке Ливана погиб мирный житель, еще двое получили ранения, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа", — говорится в публикации.
С 16 апреля официально вступил в силу режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Тем не менее движение "Хезболла" обвиняет Израиль в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. Накануне "Хезболла" заявила, что в ответ на эти нарушения провела первую с момента прекращения огня боевую операцию.