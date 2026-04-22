Израиль ударил по поселению в Ливане, один человек погиб
08:56 22.04.2026 (обновлено: 09:20 22.04.2026)
Израиль ударил по поселению в Ливане, один человек погиб

NNA: Израильский беспилотник ударил по ливанскому поселению, один человек погиб

© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии на юге Ливана. Архивное фото
Военная техника израильской армии на юге Ливана. Архивное фото
  • Израильский беспилотник нанес удар по поселению Джабура на юго-востоке Ливана.
  • В результате удара погиб один человек, двое ранены.
БЕЙРУТ, 22 апр — РИА Новости. При атаке израильского беспилотника на юго-востоке Ливана погиб мирный житель, еще двое получили ранения, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа", — говорится в публикации.
С 16 апреля официально вступил в силу режим прекращения огня между Ливаном и Израилем. Тем не менее движение "Хезболла" обвиняет Израиль в том, что тот нарушил перемирие более 200 раз: применял боевую авиацию, беспилотники и артиллерию и подрывал заминированные дома в ливанских поселениях. Накануне "Хезболла" заявила, что в ответ на эти нарушения провела первую с момента прекращения огня боевую операцию.
