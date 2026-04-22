"Мы проиграли". В США поразились сокрушительному удару Ирана
23:02 22.04.2026
"Мы проиграли". В США поразились сокрушительному удару Ирана

Дым на месте авиаудара. Архивное фото
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует", — сказал он.
При этом мировая экономика находится "на грани краха". А если эскалация продолжится, это нанесет ей еще один сокрушительный удар, добавил Миршаймер.
"Израильтяне понимают: на данный момент мы проиграли войну. Мы — это США и Израиль. Мы потерпели неудачу по всем пунктам. Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию", — резюмировал эксперт.
Накануне вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Его срок формально не установлен.
Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран посчитал контакты пустой тратой времени, так как Вашингтон препятствует сделке, которая устроила бы обе стороны. Страна недовольна блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров в ближайшее время.
