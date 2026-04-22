21:25 22.04.2026
Президент Ирана назвал главные препятствия на пути к диалогу с США

Пезешкиан: нарушение обязательств, блокада и угрозы мешают диалогу с США

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к переговорам с США.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне морской блокады США заявил, что нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к переговорам.
"Исламская республика Иран приветствовала диалог... Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречия между словами и действиями", - говорится в сообщении Пезешкиана в соцсети X.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАВашингтон (штат)Масуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
