Президент Ирана назвал главные препятствия на пути к диалогу с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне морской блокады США заявил, что нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к переговорам.
"Исламская республика Иран приветствовала диалог... Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречия между словами и действиями", - говорится в сообщении Пезешкиана в соцсети X.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.