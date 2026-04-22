В Иране казнили мужчину за передачу данных Моссаду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иране казнили мужчину за передачу данных израильской разведке "Моссад".
- Глава судебной власти Ирана заявил, что с лицами, подозреваемыми в шпионаже, борются по законам военного времени, а наказание за сотрудничество с США и Израилем предусматривает смертную казнь.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили мужчину за передачу данных о стране израильской разведке "Моссад", сообщила местная гостелерадиокомпания.
Отмечается, что он был одним из функционеров и управленцев комитета гражданской обороны Ирана.
Глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи 13 апреля заявил, что власти борются с лицами, которых подозревают в шпионаже, по законам военного времени. Кроме того, по его словам, в Иране начали изымать собственность людей, сотрудничающих с США и Израилем, наказание также предусматривает смертную казнь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.