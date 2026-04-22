В Иране казнили мужчину за передачу данных Моссаду

ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили мужчину за передачу данных о стране израильской разведке "Моссад", сообщила местная гостелерадиокомпания.

Отмечается, что он был одним из функционеров и управленцев комитета гражданской обороны Ирана.