В Иране казнили мужчину за передачу данных Моссаду
11:25 22.04.2026
В Иране казнили мужчину за передачу данных Моссаду

Власти Ирана казнили мужчину за передачу данных израильской разведке "Моссад"

Флаг Ирана
Флаг Ирана
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране казнили мужчину за передачу данных израильской разведке "Моссад".
  • Глава судебной власти Ирана заявил, что с лицами, подозреваемыми в шпионаже, борются по законам военного времени, а наказание за сотрудничество с США и Израилем предусматривает смертную казнь.
ТЕГЕРАН, 22 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили мужчину за передачу данных о стране израильской разведке "Моссад", сообщила местная гостелерадиокомпания.
"Был казнен Мехди Фарид - шпион (израильского - ред.) режима, передававший "Моссад" важные данные о стране", - сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Отмечается, что он был одним из функционеров и управленцев комитета гражданской обороны Ирана.
Глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи 13 апреля заявил, что власти борются с лицами, которых подозревают в шпионаже, по законам военного времени. Кроме того, по его словам, в Иране начали изымать собственность людей, сотрудничающих с США и Израилем, наказание также предусматривает смертную казнь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
"Уже мчатся в Белый дом": в США сообщили о давлении на Трампа из-за Ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Моссад, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
