"Я не сдаюсь". На Западе высмеяли объявленное Трампом перемирие

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, чтобы скрыть поражение американских войск, такое мнение в соцсети Х высказал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.

Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.