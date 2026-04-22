Рейтинг@Mail.ru
"Я не сдаюсь". На Западе высмеяли объявленное Трампом перемирие - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 22.04.2026 (обновлено: 06:55 22.04.2026)
Мюррей: Трамп решил скрыть поражение США, объявив бессрочное перемирие с Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп на объединённой базе Эндрюс Морской авиации США 11 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.
  • Публицист Крейг Мюррей считает, что таким образом он попытался скрыть поражение США в конфликте
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, чтобы скрыть поражение американских войск, такое мнение в соцсети Х высказал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.
"Я не сдаюсь, я бесконечно продлеваю свое перемирие. В одностороннем порядке", — сыронизировал он, комментируя сообщение о продлении американским лидером перемирия с Ираном на неопределенный срок.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампКрейг МюррейВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала