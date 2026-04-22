"Я не сдаюсь". На Западе высмеяли объявленное Трампом перемирие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном на неопределенный срок.
- Публицист Крейг Мюррей считает, что таким образом он попытался скрыть поражение США в конфликте
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном, чтобы скрыть поражение американских войск, такое мнение в соцсети Х высказал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей.
"Я не сдаюсь, я бесконечно продлеваю свое перемирие. В одностороннем порядке", — сыронизировал он, комментируя сообщение о продлении американским лидером перемирия с Ираном на неопределенный срок.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.