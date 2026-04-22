В США высказались о нападении на Иран после перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что если США решат нарушить режим прекращения огня и снова атакуют Иран, их ждет поражение.

По его словам, для другого варианта действий — наземной операции — у Вашингтона практически нет ресурсов и возможностей.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Если США решат нарушить режим прекращения огня и снова атакуют Иран, их ждет поражение, такое мнение выказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала

"Как только перемирие закончится, корабли США не смогут оставаться близко к иранскому побережью", — отметил он.

"Военная задача состоит в том, чтобы <…> пройти вглубь страны и захватить ту часть Ирана, откуда запускаются ракеты. <…> Но для этого понадобится один или два миллиона человек. А еще нужно доставить их невредимыми на берег, что практически невозможно", — подытожил аналитик.

Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.

Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.

По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.

Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.