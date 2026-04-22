В США высказались о нападении на Иран после перемирия - РИА Новости, 22.04.2026
06:01 22.04.2026 (обновлено: 06:06 22.04.2026)
В США высказались о нападении на Иран после перемирия

Джонсон: если США решат снова атаковать Иран, их ждет поражение

© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Димоне, Израиль. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Если США решат нарушить режим прекращения огня и снова атакуют Иран, их ждет поражение, такое мнение выказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Как только перемирие закончится, корабли США не смогут оставаться близко к иранскому побережью", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Вот тебе подарочек за Иран: Трамп стал жертвой виртуозной спецоперации
Вчера, 08:00
По словам Джонсона, для другого варианта действий — наземной операции — у Вашингтона практически нет ресурсов и возможностей.
"Военная задача состоит в том, чтобы <…> пройти вглубь страны и захватить ту часть Ирана, откуда запускаются ракеты. <…> Но для этого понадобится один или два миллиона человек. А еще нужно доставить их невредимыми на берег, что практически невозможно", — подытожил аналитик.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.
Во вторник вечером Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.
При этом глава Белого дома пообещал продолжить блокаду иранских портов. По его словам, Пакистан попросил США отложить удары по ИРИ до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Трамп своему слову хозяин: цивилизация погибнет, но есть нюанс
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Ларри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
