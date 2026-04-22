"Полная чушь": на Западе сделали заявление о переговорах с Ираном

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими громкими заявлениями саботирует переговоры по урегулированию конфликта с Ираном, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
По мнению эксперта, манера американского лидера выдавать желаемое за действительное создает дополнительное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта с Ираном.
"Временное прекращение огня — это не выход из ситуации. <…> Трамп говорит что-то и верит в это, хотя это полная чушь и результат его заблуждений", — подчеркнул эксперт.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.