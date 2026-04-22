"Картина мрачная": в США забили тревогу из-за ситуации с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Дефицит вооружения ставит США в проигрышное положение перед Ираном, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"А что у нас по запасам зенитных ракет класса "земля-земля"? Мы потратили тысячу таких за первые три недели. Большую часть, честно говоря, за неделю. <…> Что ж, картина мрачная. <…> Не знаю, осталось ли у нас что-нибудь, что можно было бы разместить на земле. Возможно, мы заберем то, что осталось по всему миру. Но суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем", — признал военный.
Накануне Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.