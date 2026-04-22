Советник спикера парламента Ирана призвал дать США военный ответ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на продолжение морской блокады со стороны США.
- По мнению Мохаммади, решение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном не имеет значения.
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном не имеет никакого значения, Иран должен дать "военный ответ" на продолжение морской блокады исламской республики со стороны Соединенных Штатов, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана решил отложить атаки по Ирану, при этом морская блокада Ирана продолжится, а на время ожидания предложения от Ирана военные США на Ближнем Востоке будут оставаться в боевой готовности.
"Решение о продлении перемирия с Ираном, принятое Трампом, не имеет никакого значения. Проигравшая сторона не может определять условия. Продолжение же морской блокады не имеет никаких отличий от нанесения ударов и на это необходимо дать военный ответ. Кроме того, продолжение перемирия нужно США для того, чтобы выиграть время", - написал Мохаммади на своей странице в социальной сети X.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.