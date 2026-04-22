Советник спикера парламента Ирана призвал дать США военный ответ

ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном не имеет никакого значения, Иран должен дать "военный ответ" на продолжение морской блокады исламской республики со стороны Соединенных Штатов, заявил советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.