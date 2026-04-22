ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности, Тегеран преподаст США и Израилю еще один "суровый урок", если те решат нанести удары по Ирану, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.