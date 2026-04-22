Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности
00:45 22.04.2026 (обновлено: 01:15 22.04.2026)
Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности.
  • Эбрахим Зольфагари заявил, что в случае агрессии против Ирана вооруженные силы дадут сокрушительный удар и преподадут США и Израилю суровый урок.
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности, Тегеран преподаст США и Израилю еще один "суровый урок", если те решат нанести удары по Ирану, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана решил отложить атаки по Ирану, при этом морская блокада Ирана продолжится, а на время ожидания предложения от Ирана военные США на Ближнем Востоке будут оставаться в боевой готовности.
"Наши вооруженные силы уже давно находятся в состоянии 100-процентной боевой готовности. Так что в случае агрессии или любых действий против Ирана они немедленно дадут сокрушительный удар заранее определенным целям и преподадут США и Израилю еще один, более суровый урок", - сказал Зольфагари, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
