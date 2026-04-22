Иран не просил продлевать режим прекращения огня, пишут СМИ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 22.04.2026 (обновлено: 01:18 22.04.2026)
Tasnim: Иран не просил продлевать режим прекращения огня

© РИА НовостиТегеран
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия, , утверждает иранское агентство Tasnim.
  • Также агентство утверждает, что если США захотят сохранить "тень войны" с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт.
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран не просил Вашингтон продлевать режим прекращения огня, утверждает иранское агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана решил отложить атаки по Ирану, при этом морская блокада страны продолжится, а на время ожидания предложения от республики по урегулированию конфликта военные США на Ближнем Востоке будут оставаться в боевой готовности.
"Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия", - говорится в сообщении.
Также агентство утверждает, что если США захотят сохранить "тень войны" с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт.
Кроме того, агентство предположило, что одним из решений для Трампа в урегулировании конфликта с Ираном станет односторонний выход США, при этом Израиль продолжит военные действия против исламской республики.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, 22 апреля истекает срок перемирия. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)Вашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала