Иран не просил продлевать режим прекращения огня, пишут СМИ

- Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия, , утверждает иранское агентство Tasnim.
- Также агентство утверждает, что если США захотят сохранить "тень войны" с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт.
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран не просил Вашингтон продлевать режим прекращения огня, утверждает иранское агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана решил отложить атаки по Ирану, при этом морская блокада страны продолжится, а на время ожидания предложения от республики по урегулированию конфликта военные США на Ближнем Востоке будут оставаться в боевой готовности.
"Иран не делал запросы американской стороне для продления перемирия", - говорится в сообщении.
Также агентство утверждает, что если США захотят сохранить "тень войны" с Ираном, они должны учесть, что Ормузский пролив будет закрыт.
Кроме того, агентство предположило, что одним из решений для Трампа в урегулировании конфликта с Ираном станет односторонний выход США, при этом Израиль продолжит военные действия против исламской республики.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, 22 апреля истекает срок перемирия. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.